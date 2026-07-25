El candidato del Partido Popular Cristiano (PPC) al Gobierno Regional de Ica, Víctor Llacsa Saravia, denunció públicamente que una presunta partida de nacimiento falsa habría sido utilizada para sustentar la decisión del Jurado Electoral Especial (JEE) de declarar improcedente su candidatura.

Apelación electoral

El médico neurocirujano, de 43 años, nacido el 11 de abril de 1983 en el Hospital Santa María del Socorro de Ica, aseguró que ya presentó una apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y confía en que la resolución será revocada en segunda instancia.

Durante una conferencia de prensa, Llacsa explicó que el JEE observó que no acreditó el requisito de domicilio continuo de los últimos dos años; sin embargo, sostuvo que dicha exigencia no corresponde en su caso porque nació en la región Ica. “La ley establece que quienes hemos nacido en la circunscripción donde postulamos no necesitamos demostrar arraigo domiciliario”, afirmó al invocar el artículo 28 de la normativa electoral.

El candidato señaló que, al revisar la información que circulaba en internet, detectó una partida de nacimiento con datos que calificó de irregulares. Según indicó, el documento consigna como lugar de nacimiento un supuesto “Hospital Nacional de Miraflores”, establecimiento que —aseguró— no existe. Además, advirtió inconsistencias en los datos de su madre, el formato utilizado y la incorporación de impresiones dactilares que, según dijo, no correspondían a la época de su nacimiento.

Para sustentar su apelación, Llacsa presentó copias certificadas de su partida de nacimiento emitidas por la Municipalidad Provincial de Ica y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), documentos que acreditarían que nació en Ica. “Estamos presentando la partida original con las certificaciones correspondientes para que el Jurado Nacional de Elecciones evalúe estos nuevos elementos”, manifestó. Asimismo, recordó que cursó sus estudios de educación primaria en el colegio Peruano Canadiense y la educación secundaria en la institución educativa San Vicente, ambos en la ciudad de Ica.

El postulante también rechazó las versiones que señalan que quedó definitivamente fuera de la contienda electoral. Precisó que la improcedencia emitida por el Jurado Electoral Especial aún se encuentra en etapa de apelación y recordó que la lista provincial del PPC, encabezada por Dora Simión, continúa oficialmente en carrera. Mientras tanto, afirmó que mantiene sus actividades proselitistas en distintos distritos de la región.

Llacsa indicó que, por el momento, no ha presentado una denuncia penal por la presunta falsificación del documento y esperará el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones. No obstante, pidió que se investigue el origen de la supuesta partida adulterada y exhortó a las autoridades electorales a verificar cuidadosamente la autenticidad de la documentación utilizada durante los procesos de calificación de candidaturas.

Cabe recordar que el Jurado Electoral Especial de Ica declaró improcedente la inscripción de la fórmula regional del PPC mediante la Resolución N.° 00473-2026-JEE-ICA0/JNE, al considerar que Víctor Llacsa no acreditó el requisito de domicilio continuo.

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