El Jurado Electoral Especial (JEE) de Ica declaró improcedente la inscripción de la fórmula regional del Partido Popular Cristiano (PPC), dejando fuera de la contienda a su candidato al Gobierno Regional, Víctor Leonel Llacsa Saravia, y a la postulante a vicegobernadora, Hilda Mercedes Supo Ore. La decisión fue adoptada mediante la Resolución N.° 00473-2026-JEE-ICA0/JNE, emitida el 17 de julio de 2026.

Candidatura rechazada

La resolución concluye que Llacsa Saravia no logró acreditar el requisito de domicilio continuo durante los dos años previos a la elección, condición indispensable para postular al cargo. El JEE observó que el Documento Nacional de Identidad del candidato fue emitido el 29 de mayo de 2025, elemento que no permitió demostrar el cumplimiento del requisito legal. Al tratarse de una fórmula indivisible, la candidatura de Hilda Supo también quedó sin efecto.

Víctor Llacsa es médico neurocirujano egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica y se desempeñó como director del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa. En el ámbito político, esta representaba su primera participación como candidato a un cargo de elección popular. Se afilió al Partido Popular Cristiano en octubre de 2025, luego de haber pertenecido a Acción Popular entre 2019 y abril del mismo año.

Además de la fórmula regional, el Jurado Electoral Especial también declaró improcedente la inscripción de nueve candidatos titulares y accesitarios al Consejo Regional por las provincias de Ica, Chincha, Palpa y Nasca. Entre las principales observaciones figuran la falta de documentación que sustente el domicilio continuo, constancias laborales insuficientes y copias ilegibles o incompletas del DNI.

Pese a este revés, el organismo electoral sí admitió a trámite la inscripción de otros 15 postulantes del PPC al Consejo Regional en las provincias de Ica, Chincha, Pisco, Palpa y Nasca, cuyas candidaturas continuarán el proceso de evaluación electoral.

La resolución del JEE forma parte de la etapa de calificación de listas para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Los partidos políticos aún pueden hacer uso de los mecanismos legales previstos en la normativa electoral para cuestionar o apelar las decisiones emitidas por los órganos electorales, conforme a los plazos establecidos.

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