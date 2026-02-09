La encuesta de Datum Internacional para El Comercio difundida ayer, deja en claro que cuando faltan apenas dos meses para les elecciones, la campaña está marcada por la cantidad de indecisos y de gente indiferente a este proceso, pues los punteros Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, cuentan con una mayoría de las preferencias, sí, pero que apenas ronda el 10%.

El otro aspecto que queda en evidencia es el fracaso total de la tan mentada “reforma electoral” llevada a cabo en los años previos a la pandemia, pues esta permitió la proliferación indiscriminada de sacha partidos y candidatos que no representan a nadie. La encuesta muestra que de los 36 postulantes a la Presidencia de la República, 24 no superan el 1%. Son los llamados “pitufos”.

Es evidente que la campaña no “calienta” y que la falta de propuestas coherentes y los malos antecedentes de muchos, además de los escándalos que vinculan al presidente José Jerí, tienen a la gente con la mente puesta en otro lado, cuando lo ideal sería que a estas alturas ya existe un grupo de al menos cinco postulantes con un respaldo duro, quizá salido del gran grupo de los actuales indecisos o indiferentes.

Queda esperar aún, para al menos tener una idea de en manos de quién podría estar el país desde el próximo 28 de julio. Nada está dicho.