El 22 de enero, el auditorio del Tribunal Constitucional fue escenario de un evento que marca un punto de inflexión en el debate jurídico y político. Más de mil 500 personas, entre asistentes presenciales y virtuales, asistieron al debate sobre Democracia, Derecho e Inteligencia Artificial, coincidente con la publicación por la Universidad Ricardo Palma de mi reciente libro Inteligencia Artificial, Derechos y Libertades. Fue una jornada memorable, organizada por el Centro de Estudios Constitucionales del TC, que dirige el magistrado César Ochoa Cárdich. Participaron Eduardo López Román, director del Foro de Derechos Digitales de la Unión Europea y los exministros, docentes universitarios, Enrique Cornejo Ramírez; y Víctor García Toma, uno de los más importantes constitucionalistas del país. Sus aportes confirmaron que la inteligencia artificial puede ser un desafío al Estado de derecho y a la democracia. En mi intervención opté por centrarme en tres derechos digitales esenciales: el derecho a la explicabilidad de los sistemas algorítmicos, la propiedad de los datos de las personas y los neuroderechos, que protegen la mente frente a las tecnologías que pueden afectarla. La extraordinaria organización del evento y la recepción del público demuestran la importancia de este tema, no como discusión académica aislada, sino como agenda constitucional que interpela a jueces, legisladores, universidades y sociedad en el nivel global. Las ideas expuestas aportan a la convicción de que la tecnología debe estar al servicio de la humanidad y no convertirse en un nuevo poder desregulado y sin control democrático y legal.