La Fuerza Aérea del Perú conmemora el 112º aniversario del natalicio del capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales, Gran General del Aire, reafirmando no solo la memoria de su heroísmo, sino la plena vigencia de su ejemplo en los desafíos estratégicos de nuestro tiempo.

El 23 de julio de 1941, durante la batalla de Zarumilla, Quiñones no solo protagonizó un acto supremo de sacrificio: tomó una decisión consciente, alineada con un propósito superior. En un contexto crítico, eligió cumplir su misión hasta las últimas consecuencias, demostrando que el liderazgo verdadero se manifiesta cuando el deber se antepone a cualquier interés personal.

Su lema —“El aviador, llegado el momento, debe ir hasta el sacrificio”— trasciende lo militar. Hoy se proyecta como una guía ética para enfrentar escenarios complejos, donde el compromiso, la integridad y la capacidad de decisión marcan la diferencia entre la incertidumbre y el rumbo claro. A sus 27 años, Quiñones no solo defendió la soberanía nacional: estableció un estándar de liderazgo basado en valores, convicción y acción.

Su decisión de solicitar voluntariamente participar en el conflicto, al mando de su aeronave North American NA-50, revela un rasgo fundamental del líder estratégico: anticiparse al deber, asumir responsabilidades y actuar con determinación en momentos decisivos. Ese espíritu sigue siendo hoy un referente indispensable.

En la actualidad, el legado de Quiñones adquiere una dimensión aún más relevante. En un entorno global dinámico, con amenazas multidimensionales y crecientes demandas del Estado, la Fuerza Aérea del Perú avanza en un proceso de transformación integral. Este esfuerzo se orienta a fortalecer sus capacidades aeroespaciales, modernizar sus sistemas, optimizar su equipamiento y, sobre todo, potenciar el talento humano que constituye el núcleo de su eficacia operativa.

Más allá de los medios, es el factor humano —formado en valores, disciplina y excelencia— el que garantiza el cumplimiento de nuestra misión: la defensa nacional, el apoyo al orden interno, la contribución al desarrollo socioeconómico y la respuesta oportuna ante desastres. En cada uno de estos ámbitos, el ejemplo de Quiñones actúa como eje inspirador y estándar de conducta.

Hoy, su sacrificio no es solo un recuerdo histórico; es una guía estratégica. Nos interpela a actuar con firmeza, a mantener la cohesión institucional y a proyectar al Perú con dignidad y fortaleza en el escenario regional e internacional.

Que su legado mantenga viva la llama de la peruanidad y fortalezca nuestra unidad. Que inspire a cada integrante —militar y civil— a ejercer su rol con excelencia, vocación de servicio y sentido trascendente.

Porque liderar, hoy como ayer, implica estar dispuesto a darlo todo por el país. Por ello, con orgullo y convicción, reafirmamos:

¡Capitán Quiñones: esta es su Fuerza Aérea del Perú!