El tenista peruano Ignacio Buse logró un destacado triunfo en su debut en el Mutua Madrid Open, al vencer en sets corridos al francés Adrian Mannarino y avanzar a la segunda ronda del torneo.

El actual número 58 del ranking ATP consiguió su primer triunfo en el cuadro principal de un Masters 1000, consolidando un paso importante en su carrera profesional.

El resultado final fue 6-4 y 6-1 a favor del peruano, quien mostró superioridad durante gran parte del encuentro.

Un primer set parejo que marcó la diferencia

El primer parcial fue el más equilibrado del partido, con ambos jugadores manteniendo sus servicios en los primeros juegos.

En el 4-4, Buse generó tres oportunidades de quiebre, logrando concretar la última para romper el servicio de su rival por primera vez en el encuentro.

Tras confirmar su saque en el juego siguiente, el peruano cerró el set por 6-4, lo que marcó el inicio de su dominio en el partido.

Dominio total en el segundo set

En la segunda manga, el tenista nacional tomó el control desde el inicio, logrando quiebres en los juegos 1-1 y 3-1, lo que le permitió tomar una ventaja decisiva.

Con el marcador 5-1 a su favor, Buse mantuvo la presión sobre su rival y cerró el partido con autoridad por 6-1, en un set donde mostró su mejor nivel de juego.

El triunfo representa uno de los resultados más importantes en la trayectoria del tenista peruano, quien continúa consolidándose en el circuito internacional.

Arthur Fils será su próximo rival

En la segunda ronda del torneo, Ignacio Buse enfrentará al también francés Arthur Fils, actual 25 del ranking ATP.

Fils llega a este encuentro tras conquistar el título del ATP 500 de Barcelona y alcanzar las semifinales del Masters 1000 de Miami.

Aunque aún no se ha confirmado la fecha ni la hora del partido, el duelo promete ser uno de los más exigentes para el peruano en esta fase del torneo.