A los absurdos pedidos de interpelación de diputados de Juntos por el Perú (JP) a los ministros de Defensa, Rafael Belaunde; e Interior, César Astudillo, se suma uno nuevo: ahora están yendo tras el titular de Energía y Minas, Guillermo Shinno, cuando el igual que sus colegas y el gobierno en general, no tiene ni un mes de gestión, lo que deja en claro el ánimo saboteador y petardero de quienes son manejados por Roberto Sánchez y Pedro Castillo desde el penal Barbadillo.

Sin duda la interpelación es un mecanismo de control del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. Qué duda cabe. Sin embargo, este recurso válido entra al terreno del absurdo cuando la bancada de la izquierda radical, jurásica, intransigente, chavista, castillista y en algunos casos prima hermana de bandas terroristas, lo usa para cuestionar a ministros que tienen pocos días en sus cargos, lapso en el que ningún gobierno del planeta puede ofrecer resultados concretos.

Además, no es coincidencia que se pretenda poner contra las cuerdas al titular de Energía y Minas, quien hace poco indicó a Correo que había que hacer cambios en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) que debe llegar a su fin este 31 de diciembre, y que al mismo tiempo se interpele al ministro de Defensa por el rol de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la minería ilegal en la provincia liberteña de Pataz. Por algo se considera a Juntos por el Perú como el brazo político de la extracción al margen de la legalidad.

Absurdo que al ministro Shinno se le pretenda interpelar con 57 preguntas por el alza de los precios de los combustibles –situación muy asociada a la conflictividad en el Medio Oriente– y el desabastecimiento en algunas regiones donde se ha acordado dar un subsidio a los transportistas. Es verdad que esto ha sucedido. Sin embargo, estamos ante un gobierno que ha encontrado a la administración pública hecha un verdadero caos, y que necesita un tiempo razonable para tomar decisiones.

En medio de todo este petardeo que más parece un blindaje a la minería ilegal, queda la esperanza de que otras bancadas no se sumen a JP, a fin que no haya los votos para arrinconar al Poder Ejecutivo. Ayer en RPP el diputado Luis Quispe Candia, de Buen Gobierno, ha considerado “fuera de lugar” los pedidos de interpelación a ministros que llevan trabajando menos de un mes. Ha añadido que su bancada es de oposición, pero que no son “irracionales”. ¿Será?