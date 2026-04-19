La transparencia en la evaluación y resolución de las cerca de 6,000 actas observadas o impugnadas en el proceso electoral en curso, no es un “detalle técnico” más del proceso electoral peruano, es uno de sus pilares más sensibles. En contextos de alta competencia política, donde cada voto puede inclinar el resultado final, la manera en que se revisan, corrigen o validan estas actas se convierte en un punto crítico para la legitimidad del sistema.

En el Perú, esta labor recae principalmente en los Jurados Electorales Especiales (JEE), órganos descentralizados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Son ellos quienes analizan las actas que presentan inconsistencias —errores materiales, ilegibilidad, omisiones o incluso impugnaciones formales— y toman decisiones que pueden modificar el cómputo final del proceso electoral mismo. Por ello, su actuación no solo debe ser técnicamente correcta, sino también comprensible, verificable y abierta al escrutinio ciudadano.

La transparencia cumple aquí varias funciones esenciales. En primer lugar, permite que los actores políticos y la ciudadanía entiendan los criterios aplicados en cada decisión. No basta con resolver; es necesario explicar cómo y por qué se resuelve.

La publicación oportuna de las resoluciones, el acceso a las actas observadas y la trazabilidad del proceso de revisión son elementos clave para evitar suspicacias. En segundo lugar, la transparencia actúa como un mecanismo de prevención frente a posibles cuestionamientos. En un entorno donde la desinformación puede amplificarse rápida y peligrosamente, la falta de transparencia solo alimenta la duda. En cambio, procesos claros y documentados reducen el margen para interpretaciones malintencionadas o narrativas de fraude sin sustento. La credibilidad no se construye únicamente con resultados, sino principalmente con procedimientos visibles y consistentes. Cuando la ciudadanía percibe que cada acta observada es tratada con rigor, imparcialidad y apertura, el sistema en su conjunto se legitima. En democracia, los momentos de mayor tensión son también los de mayor exigencia institucional. La evaluación de actas observadas o impugnadas no puede ser solo un acto meramente administrativo: debe ser un ejercicio ejemplar de claridad y transparencia. Porque, al final, no se trata únicamente de contar votos, sino de sostener la supervivencia de la esencia democrática.