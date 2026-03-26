En plena semana de debates presidenciales, aprovecho para resumir el primero de la historia: el encuentro entre John F. Kennedy (Demócrata) y Richard Nixon (Republicano). Centrado en política interna, el debate planteó cómo la fortaleza doméstica de EE. UU. era la clave para que la libertad venciera al comunismo. El argumento de Kennedy se resume en un país estancado, con lento crecimiento económico, desigualdad racial, educación deficiente y pobre desarrollo de recursos en comparación con la entonces Unión Soviética. Su postura fue que el gobierno federal debe asumir una responsabilidad nacional para “poner a Estados Unidos en movimiento otra vez”, proponiendo programas de salud vinculados al seguro social y ayuda federal directa para la educación y los salarios docentes.

Nixon, en cambio, defendió la administración Eisenhower, sostuvo que el país no estaba detenido tras citar avances en la construcción de escuelas, hospitales e ingresos familiares. Si bien afirmó compartir los mismos objetivos sociales que Kennedy, Nixon discrepó en los medios para mejorarlos; advirtió que las propuestas demócratas implican un gasto excesivo, mayor inflación y un control federal que podría asfixiar la libertad individual y la gestión local; en resumen, Kennedy veía al liderazgo federal como motor del progreso, Nixon propuso el estímulo a la empresa privada y la responsabilidad estatal. En conclusión, si ambos candidatos presidenciales buscaban la seguridad nacional y el bienestar social, difieren en el papel del Estado. Kennedy promovía una mayor intervención gubernamental, mientras que Nixon prioriza las energías creativas de los ciudadanos y la limitación del poder central.