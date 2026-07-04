Con la proclamación de Keiko Fujimori como ganadora de los comicios y cuando ya tenemos trabajando a una presidenta electa, queda dejar atrás a ese triste personaje llamado Roberto Sánchez con sus pataletas y marchas callejeras sin gente, para comenzar a hablar de lo realmente importante, que son los grandes retos que tiene por delante la futura administración que va a recibir una mochila cargada de problemas y pendientes que no pueden ser postergados por más tiempo.

El jueves último en Correo Lima dimos en portada cinco puntos que nos parecen cruciales y que deben ser abordados desde el mismo 28 de julio: adoptar medidas efectivas contra el crimen, reducir el déficit fiscal, evitar que el Reinfo vaya más allá del 2026, prevenir los efectos del fenómeno El Niño y evitar que Petroperú siga siendo ese agujero negro por donde se va la plata de todos los peruanos solo por cuestiones ideológicas y no técnicas.

La lucha contra la inseguridad tiene que ser frontal y sin descanso, siempre en coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial, aunque no estén a la altura del reto. Lamentablemente las extorsiones y los asesinatos son cosas de todos los días. Durante la corta administración de José Jerí se lanzaron bastantes fuegos artificiales con estados de emergencias, operativos y militares en las calles, pero las cifras no se redujeron. Incurrir otra vez en medidas efectistas sería repetir el error.

El gobierno fujimorista tendrá que lidiar también con la “bomba de tiempo” que le está dejando José María Balcázar y este Congreso que se va, con un crédito suplementario de más de nueve mil 500 millones de soles, principalmente para el inicio de pequeñas obras en regiones, que habrá que ver cómo se cubre, pues si eso no se hace, vendrán los reclamos y el ruido en las calles. Esto se suman a los incrementos salariales, beneficios y pensiones que han aprobado los legisladores salientes.

Los retos son inmensos como para seguir perdiendo el tiempo con el derrotado Sánchez y en sus rabietas que ya parecen algo pintoresco. El país necesita ver a un gobierno trabajando, haciendo gestión y solucionando problemas largamente postergados. La agenda es extensa, pero los cinco puntos que hemos mencionado en Correo son los básicos. Hacerles frente y comenzar a mostrar resultados, será un bien inicio para una administración que tendrá casi todo en contra.