La anemia infantil sigue siendo una de las grandes deudas sociales del Perú. Según la ENDES 2026, el 34.9% de los niños de 6 a 35 meses padece esta condición, que compromete su desarrollo y su futuro. Frente a esta realidad, no bastan las campañas aisladas: necesitamos una política pública permanente, con metas claras, presupuesto, seguimiento y resultados.

Ante esta realidad, en la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) impulsamos Armada de Hierro, un programa de responsabilidad social que promueve la salud, la nutrición y la seguridad alimentaria. Entre 2023 y 2025 realizamos 92 campañas de salud y evaluamos a 4.884 niños. De los 757 diagnosticados con anemia, 446 lograron recuperarse. Detrás de cada cifra hay una historia y una oportunidad de cambiar una vida.

Además, entre 2022 y lo que va de 2026, el programa benefició a 3 millones de personas mediante la distribución de más de 883 mil kilos de pescado y 71 mil latas de conservas.

Son resultados que nos alientan, pero el desafío exige mucho más. El Gobierno central debe liderar una estrategia sostenida; los gobiernos regionales y locales, asegurar su implementación; y el sector privado, contribuir con iniciativas que complementen los esfuerzos públicos.

Armada de Hierro demuestra que la articulación y el compromiso pueden generar resultados concretos. Pero ninguna iniciativa aislada será suficiente si no sumamos esfuerzos y sostenemos las acciones en el tiempo.

Combatir la anemia es invertir en el futuro del Perú. Y ese futuro no puede esperar.