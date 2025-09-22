Estamos de acuerdo con lo señalado ayer en Correo Lima por el economista socio de Macroconsult, Elmer Cuba, quien ha indicado que el actual Congreso es el más irresponsable que hemos tenido desde 1993 y que está dejando una verdadera bomba de tiempo al siguiente gobierno, al haber adoptado medidas populistas con el único fin de sus miembros de ganar aceptación para reelegirse en abril próximo.

Han incrementado de manera desmesurada al gasto fiscal con el pago de gratificaciones y otros beneficios a los servidores públicos del régimen CAS, el aumento a los profesores cesantes que tendrán una pensión mínima de más de tres mil soles y la creación indiscriminada de universidades estatales, sin decirles a los peruanos de dónde va a salir la plata para todo esto.

El problema es que cuando esta irresponsabilidad se tope con la realidad durante el próximo gobierno, los CAS, los docentes y los habitantes de las zonas donde supuestamente van a estar las universidades que no podrán operar por falta de recursos, va a ser los primeros en salir a protestar y generar inestabilidad, todo por culpa de unos demagogos e irresponsables que quizá ya ni estén en el Congreso.

Realmente estamos ante una bomba de tiempo que obviamente, en tiempos electorales, nadie se va a interesar en desactivar.