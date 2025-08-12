El ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, del que depende EsSalud, está en la obligación de salir a explicar a todos los peruanos cómo es que el presidente de la seguridad social, Segundo Cecilio Acho Mego, logró pagar una deuda de 171 mil soles al sistema financiero al mes de haber asumido el cargo.

Según Cuarto Poder, Acho Mego era un eterno deudor, al extremo que había sido objeto de embargos de propiedades por orden judicial y demandas. Su historial crediticio era lamentable porque no podía pagar los préstamos recibidos. Sin embargo, al mes de asumir el cargo, su situación cambió y su deuda se fue a cero.

¿De dónde salió la plata? Hasta ahora nadie lo explica. El dominical ha pedido sus descargos al suertudo funcionario. Sin embargo, no hubo respuesta alguna. Es por eso que ahorra corresponde al ministro Daniel Maurate explicar la repentina bonanza financiera de este funcionario de su sector.

No perdamos de vista que mientras Acho Mego ha solucionado sus problemas de plata en solo un mes, los asegurados siguen viviendo verdaderos dramas para acceder a una cita médica o a una operación. Lo mismo sucede con el servicio de emergencia donde los pacientes pasan horas y días sin ser atendidos.

Acá hay mucho que aclarar.