Hoy, domingo 5 de abril, estamos a una semana de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026 y con ello la campaña electoral entra en su recta final. De acuerdo con las múltiples encuestas presentadas en los últimos días, hay hasta seis candidatos en pelea por los dos cupos de segunda vuelta: Keiko Fujimori, Carlos Álvarez, Rafael López Aliaga, Jorge Nieto, Alfonso López Chau y Roberto Sánchez.

En esta última semana que queda de campaña, todos los aspirantes presidenciales se concentrarán en llamar la atención a ese 23,9% de la población que, según la encuesta Datum para América TV y El Comercio del 29 de marzo, aún no ha decidido su voto y corren contra el reloj para seducirlos.

La ley electoral tiene plazos y, por ejemplo, hoy es el último día para difundir encuestas y a partir de las 00:00 horas del lunes entra en vigencia un veto electoral. Si bien las campañas seguirán por unos días más, la prohibición de difundir encuestas, en un escenario tan atomizado, juega más a favor de la desinformación y el ruido político.

Esperamos que en esta semana la campaña deje de ser un campo de agresiones y se concentre en el debate de ideas y presentación de propuestas. Los peruanos merecemos tener una mejor clase política y mejores autoridades que cumplan lo que prometen y nos devuelvan la confianza en el Estado.