Lo ocurrido hace poco en Brasil, donde la policía entró a dos favelas en Río de Janeiro para tratar de neutralizar desde adentro a dos organizaciones criminales que ponían en jaque a todo ese país, está más cerca del Perú de lo que pensamos. El Comando Vermelho (CV), una de las organizaciones criminales que fue atacada por la policía brasileña, ya está en Perú. Según informes policiales, el CV controla rutas del narcotráfico en Ucayali, Madre de Dios y la triple frontera con Brasil y Colombia.

Su presencia no se siente mucho en la capital ni en la mayoría de regiones del resto del país porque en el Perú lo que campea es otro tipo de delincuencia, la de las extorsiones, el sicariato y la que es impulsada por la minería ilegal, pero en algún momento, todas van a colisionar con consecuencias graves para los millones de ciudadanos que solo queremos vivir en paz.

El problema de las fronteras no es que solo estén abandonadas por el Estado sino que este abandono es a la vez una invitación para discursos demagogos como el del presidente colombiano Gustavo Petro y su intento de crear un impasse diplomático por la titularidad de la isla Chinería, pero lo que es peor, también para el crimen organizado de otros países, que cuenta con mucho dinero del narcotráfico y necesita espacios hacia donde crecer.