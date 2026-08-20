El nuevo gobierno se enfrenta a un escenario de crisis. Nuestras crisis son distintas y son semejantes a través del tiempo. Todas son nocivas. En cierto sentido, varias de las taras y los vicios nacionales se han profundizado hasta el desborde: nuestro decoratismo sectario, el multiverso de las facciones, el cainismo paralizante, la envidia como política de Estado. Todo eso no solo ha comprometido la eficiencia de los gobiernos, también ha minado el uso adecuado del poder en beneficio del bien común. Por eso la mayoría desconfía del oficio de la política y aplaude cuando caen los presidentes. La crisis es una crisis del principio de autoridad.

Solo un liderazgo fuerte y rápido es capaz de conjurar la crisis presente. Necesitamos un liderazgo realista, honrado e innovador. Derrotamos al terrorismo con sangre, sudor y lágrimas y ahora, una vez más, tendremos que apelar al sacrificio. Es una tarea titánica, un trabajo hercúleo, y requiere el concurso de todos los peruanos de buena voluntad. Ya lo hicimos antes. Unidos superamos la era del anfo y los coches bomba, esa pulsión demoniaca que quiso implantar el terror desde el campo hasta la ciudad. Ahora bien, los liderazgos de este estilo necesitan un perfil particular de colaboradores, un equipo muy concreto de senescales y validos, ministros y funcionarios capaces de concretar un plan determinado, solucionando en tiempo real el rompecabezas de nuestras necesidades. A grandes líderes, grandes equipos. El Perú tiene los cuadros para salir adelante.

Las crisis son multidimensionales y por eso necesitan soluciones poliédricas que reconocen una gran estrategia sin perder el micro-management. La razón de Estado actúa por medio de agencias de alto impacto, high performance government, y mano firme. Siempre mano firme: suaviter in modo, fortiter in re.