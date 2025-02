La cumbre organizada por Francia e India reunió a los principales actores de la IA junto a representantes políticos de todos los países. El Perú estuvo presente a través del premier Gustavo Adrianzen por lo cual debemos esperar que el gobierno se sienta motivado a ser parte activa de esta gran revolución. No hablamos de la innovación ultracalificada, pero sí del debate y del uso racional de la IA. No solo el uso que hacemos del ChatGPT ahora desafiado por el similar chino similar DeepSeek. Estamos en el momento de universalizar este enorme avance y así lo entendíó Enmanuel Macron al convocar a los países periféricos. Dio la oportunidad al mundo para tomar conciencia de la relevancia de lo que sucede y entender que la inteligencia artificial llegó para quedarse y no podemos estar al margen ni usarla sin regulación ni orden. La IA ya está digitando nuestras vidas e interviene en casi todas las disciplinas. Estamos entre los espectadores de lo que hacen los dos polos opuestos: China y EE UU. La cumbre de París fue política y empresarial con el mensaje claro de que este espacio es para todos sin exclusiones. Se trata de despertar para que la IA pueda beneficiar a todos. En este mismo sentido el Congreso peruano realizará este próximo martes18 de febrero un gran Foro de Inteligencia Artificial y Salud con altos representantes de organizaciones nacionales e internacionales que propondrán los mejores usos de la IA para beneficiar a todos los peruanos. Será inaugurada por nuestro primer ministro y por el presidente del Congreso. Dos poderes del Estado unidos para el bienestar. La invitación es abierta y hay que inscribirse para asistir a una mañana de ilustración y de esperanza. Felicitaciones y ahí estaremos.