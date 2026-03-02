El 48% de los locales a donde acuden los niños y jóvenes para recibir la formación escolar que brinda el Estado peruano se encuentra en riesgo de colapso, lo que pone en riesgo a por lo menos un millón 200 mil futuros ciudadanos de este país, según un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE) publicado ayer en El Comercio.Por estos días, a poco el inicio del año escolar, se necesitarían 27 mil soles por alumno para contar con la infraestructura adecuada, aunque en regiones pobres la cifra se eleva y casi se duplica. Si miramos al área rural, apenas uno de cada cinco colegios cuenta con servicios de agua, desagüe y electricidad. Así se forma el futuro del Perú.Estas cifras dolorosas y hasta crueles, deberían ser una cachetada a todos los peruanos, y en especial a los políticos que en algún momento han sido autoridad y llegaron a cargos públicos repitiendo una y otra vez que la educación es la mejor vía para salir de la cadena de pobreza que arrastran de generación de generación millones de peruanos.A esos demagogos que andan ofreciendo trenes entre Tumbes y Tacna, pensiones de tres mil soles para todos los adultos mayores, y levantar un millón de viviendas al año, deberían buscar soluciones a esta dura realidad que la tienen ante sus ojos. No se pueden pasar cinco años más sin atacar este problema.