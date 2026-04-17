Existe la creencia de que los cambios en educación requieren décadas, pero la evidencia muestra lo contrario: pueden ocurrir de forma inmediata. Decisiones políticas o tecnológicas han transformado el sistema educativo de un día para otro.

La pandemia de COVID-19 es un ejemplo claro: el paso abrupto a la educación a distancia fracturó los aprendizajes y afectó la salud mental de los estudiantes. Asimismo, la implementación de pruebas censales que convirtió en los colegios en academias de preparación para esas pruebas por encima de una formación integral.

Otro caso es el del SiseVé y la judicialización de la convivencia escolar mediante sistemas de denuncia y más recientemente, herramientas como ChatGPT han modificado radicalmente las prácticas educativas, al poder asumir tareas tradicionales como evaluaciones o trabajos.

Hay normas muy sencillas e inmediatas que lo permitirían. Por ejemplo, convertir los protocolos obligatorios del SíseVé en referenciales y de aplicación escalonada, para dar más espacio al criterio educativo de los colegios en los temas de convivencia escolar. Asimismo, colocar incentivos en reemplazo de sanciones en los reglamentos, que además deben reducirse a la mínima expresión —quizá a un tercio de su amplitud actual— para aumentar los niveles de autonomía escolar que permitan la innovación continua. Y permitir que un tercio del currículo escolar sea elegido libremente por cada colegio, en función de su realidad específica, su contexto y las expectativas de los estudiantes y padres.

La educación no necesita 20 años para cambiar: el cambio puede comenzar hoy.