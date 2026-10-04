Hoy, más de 26.3 millones de peruanos están llamados a las urnas para elegir a 25 gobernadores, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales así como a 196 alcaldes provinciales, 1,724 alcaldes distritales y 10,842 regidores entre provinciales y distritales.

Dada su magnitud, no estamos ante una elección menor ni un trámite burocrático. Es, probablemente, el acto democrático más importante del quinquenio después de la elección de la presidenta.

Pero quienes ganen mañana tienen poco tiempo para celebrar pues recibirán dos urgencias inmediatas que no admiten curva de aprendizaje. La primera es el Fenómeno El Niño que tendrá una intensidad severa. La segunda es la ola criminal que azota al país. Los cupos, la extorsión y el sicariato no distinguen entre Lima y provincia.

Por eso el voto de mañana pesa más que en otras ocasiones. No se trata de elegir al candidato del partido más cercano ni al que hizo la mejor campaña. Se trata de elegir al que tiene la capacidad real de gestionar una emergencia climática, articularse con el gobierno central en materia de seguridad y administrar recursos sin robarlos.

Vaya a votar. Vaya informado. Y recuerde que hacerlo es la decisión más concreta que un ciudadano puede tomar por su comunidad.