Más allá de ver de quién haya salido la propuesta, sería muy positivo para el país que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se haga una después de tantos cuestionamientos por ser uno de los grandes responsable de los problemas surgidos en la primera vuelta, y organice tres debates en horarios de máxima sintonía con miras al balotaje que según el cronograma electoral original, debería llevarse a cabo el próximo 7 de junio para definir a la máxima autoridad del Perú.

No merece mayor explicación la necesidad de que los dos postulantes presidenciales debatan con seriedad y expongan sus propuestas para afrontar graves problemas como los de la inseguridad ciudadana, la corrupción, la necesidad de hacer crecer más la economía, el centralismo, las carencias en salud y educación, la minería ilegal y demás situaciones que deben ser solucionadas en el próximo quinquenio, que no puede ser ni por asomo lo que nos dejó la era de los comunistas de Perú Libre.

Sobre la necesidad de que debatan los aspirantes a vicepresidentes, es evidente que esto también es vital. En últimos 10 años hemos tenido presidentes que no fueron elegidos directamente, sino que asumieron funciones en reemplazo constitucional del número uno de la plancha que integraron. Ellos fueron Martín Vizcarra y Dina Boluarte. Así que no se puede dejar de dar una mirada a quienes en algún momento podrían terminar en el sillón principal de Palacio de Gobierno.

Lo mismo sucede con los equipos técnicos. Un gobierno no camina sin buenos cuadros profesionales, expertos en diferentes materias. Hace cinco años, cuando se dio el debate con quienes acompañaban al casi iletrado Pedro Castillo, que hoy es imitado por Roberto Sánchez, el país fue testigo de que quienes lo rodeaban eran tan ineptos como el candidato presidencial, y el tiempo dio la razón. Fueron cinco años perdidos en que más bien el número de pobres se incrementó.

El Perú tiene derecho a saber qué proponen aquellos que aspiran a gobernarnos en los próximos cinco años. Ya si más tarde la gente vota por quienes públicamente se muestran como un cero a la izquierda, tendrán que asumir su decisión y, por favor, abstenserse ponerse a gritar “no me representan”. Los tres debates son de gran necesidad. En primera vuelta fue imposible conocer al detalle lo ofrecido por 35 candidatos, pero ahora la cosa es diferente.