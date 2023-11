A través de su cuenta en X, el Parlamento Nacional publicó un post que, al cierre de este editorial continuaba visible, donde afirma que “ahora los ciudadanos podrán ejercer el uso de la fuerza letal en defensa propia, gracias a una iniciativa legislativa del Congreso de la República”.

El mensaje del Legislativo da como hecho que se trata de una norma aprobada y acompaña el posteo en redes sociales con un video donde recoge el sentir de varios ciudadanos que, en medio de la crisis de inseguridad que nos golpea, opinan de manera favorable sobre la ley.

Lo que el posteo no dice, y solo se menciona brevemente en el video, es que no se trata de una norma aprobada sino de un dictamen sancionado por la Comisión de Justicia, es decir aún no ha sido debatido por el pleno, menos votado, y que tampoco ha sido promulgado por el Ejecutivo.

Parece irresponsable que el Parlamento difunda este tipo de mensajes justo días después que incidentes letales por el mal manejo de armas de fuego ocurrieran en Lima y que, diariamente, las personas se sientan más inseguras.

El porte y uso de armas, debidamente regulado, es legal y poco favor le hace a esta posición que el Parlamento no sea claro respecto a las normas que aún no sanciona y más cuando cada vez más personas vienen evaluando adquirir una al ver cómo el hampa ha superado a la Policía y al Gobierno.