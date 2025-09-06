La semana que termina ha sido nefasta para el país y el ciudadano de a pie por estricta responsabilidad de nuestro sistema de justicia, pues ha dejado en libertad a personajes nocivos como Betssy Chávez, cómplice de Pedro Castillo en el quiebre del orden constitucional del 7 de diciembre de 2022; y Martín Vizcarra, quien sigue siendo tratado con guantes de seda a diferencia de otros expresidentes o políticos que por mucho menos fueron a parar a la cárcel de manera preventiva.

En el primero caso, el Tribunal Constitucional (TC) dio libertad a Chávez por un “error” del Ministerio Público, que se demoró en pedir a tiempo la ampliación de la orden de arresto. Ella quiso escapar del país a través de la Embajada de México tras el golpe de su jefe, pero ahora está libre. Encima, ayer el fiscal a cargo desistió de formular un nuevo pedido de prisión preventiva. La mesa está servida para que huya y se burle de todos los peruanos. Esta es nuestra fiscalía que dice que no está en crisis.

Ahora el congresista antaurista, Roberto Sánchez, quiere dar trabajo a Chávez en su despacho parlamentario, es decir para pagarle con dinero de todos los peruanos, incluyendo a los que iban a padecer su dictadura. Además, qué irónico ¿no? Si la ex premier castillista quiso cerrar el Congreso, ¿qué hace trabajando ahí? Claro, todo vale por un poco de plata al mes, y para poder contar con un empleo fijo que será muy útil para acreditar arraigo laboral en caso la quieran volver a meter presa antes que salga su sentencia final.

Ese mismo día, el Poder Judicial abrió las rejas a Vizcarra, quien contra toda lógica podrá seguir llevando en libertad su juicio por recibir presuntas coimas en sus tiempos de gobernador regional de Moquegua. Los jueces Yeny Magallanes, Javiel Valverde y Víctor Henríquez son los responsables de haber revocado su prisión preventiva y habrá que ver qué cara ponen si es que el “Lagarto” se escapa antes que le dicten sentencia, la cual, se estima, será condenatoria.

Para los que aún no creen que el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen que ser objeto de una reforma a fondo a partir de julio del próximo año, ahí tienen a Chávez –la que decía que estaba a punto de morir por su huelga de hambre– y a Vizcarra libres y quizá buscando embajada o agencia de viajes para arrancar antes de sus sentencias. O estas instituciones están llenas de incompetentes o, en todo caso, hay magistrados cómplices de gente oscura que le ha hecho muchísimo daño al Perú.