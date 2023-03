Acabamos de celebrar el aniversario de la fundación de Trujillo y la conmemoración vale para pensar cuál es el camino que va tomando la ciudad. La denominada ciudad cultural y primaveral se ha vuelto pues compleja y problemática, desordenada y caótica, y lo que más me llama la atención es que los trujillanos lo hemos permitido. ¿Por qué?

VER MÁS: Principales autoridades ausentes en el aniversario de Trujillo

Muchos no lo recuerdan o no lo saben. Y no sé por qué en los colegios no lo enseñan. Pero hace algo menos de un siglo la ciudad de Trujillo ardió en una revuelta sangrienta y salvaje. Si hoy creen que el sur peruano es violentista y radical, no sé qué hubieran pensado en esa época de Trujillo y su revolución gestada por el Apra, ese partido que, según el oficialismo, era ilegal, terrorista y comunista. Y sí: el Apra era perseguido por la dictadura de entonces.

Pues ahí está la historia para que la consulten. El aprismo trujillano atacó y tomó el cuartel O’Donovan, y luego se desató el fuego y la sangre por toda la ciudad. Se habla de que los apristas asesinaron cruelmente, enfermizamente, a los militares que habían apresado, pero otras versiones cercanas al Apra indican de que no fue así, sino que hubo distorsiones para “terruquear” y deshumanizar aún más al partido de Haya (que por esos días estaba preso).

Lo cierto es que hubo incluso un bombardeo por aire y tierra sobre Trujillo. Y el gobierno militar de Sánchez Cerro reprimió con igual o mayor violencia aún: fusiló de modo extrajudicial a cientos de apristas e incluso no apristas en Mansiche y en las ruinas de Chan Chan. Se le llamó el año de la barbarie. Y lo fue.

¿Fue eso lo que curó para siempre a los trujillanos?, me suelo preguntar. Porque de ese tiempo a esta parte la ciudad se volvió conservadora y resignada. Tibia e indiferente. No es que uno espere que los trujillanos salgan a tomar comisarías o salgan a tirar piedras, pero vivimos en una ciudad que se ha ido degenerando paulatinamente y a los trujillanos eso ni les interesa. Los trujillanos lo han permitido; los trujillanos lo hemos permitido. Eso sí, somos una ciudad de emprendedores, formales a informales, una ciudad cada vez más cara y siempre ostentosa de sus movimientos económicos.

Y por eso somos también una ciudad donde cunde la delincuencia y donde la cultura solo se sobrelleva a través de islotes, de esfuerzos insulares de gente que aún apuesta por ella. No hay, sin embargo, una política cultural propiamente dicha que nazca de sus autoridades.