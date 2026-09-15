Entre el 2015 y el 2020 la carrera pública magisterial se precarizó. Después, a pesar de las leyes del Congreso que evitaban las evaluaciones para el ingreso a la carrera, hay que reconocer que se activó, llegando a la actualidad alrededor del 71% de profesores que mediante evaluaciones, ocuparon las diferentes escalas del escalafón magisterial de la primera a la octava escala. Ahora, es alentador que más de 162 mil maestros de Educación Básica Regular rendirán el domingo 25 de octubre la Evaluación Nacional del Concurso de Ascenso Docente 2026, convocada por el Minedu.

El concurso definirá el acceso a vacantes de la segunda a la octava escala con aumento de haberes de la segunda a 110% a la segunda escala y 210 % a la octava escala respecto a la primera escala, siendo diferenciado para un profesor con carga horaria de 30 horas y un profesor con 40 horas dentro de la Carrera Pública Magisterial a partir del primero de marzo del 2027. Por lo tanto, los méritos en todo proceso alcanzan a profesores que buscan subir de escala dentro del régimen público y acceder a una remuneración mayor, de acuerdo con la jornada laboral y el nivel que consigan en el concurso. De esta manera podemos decir que la nueva gestión del Ministerio de Educación que inicio la meritocracia magisterial el 2008, pone ¡“la meritocracia magisterial en acción”!

Los docentes que asciendan desde la tercera escala podrán presentarse a concursos para cargos directivos o de especialistas en las direcciones regionales de educación y las unidades de gestión educativa local. Quienes lleguen a la cuarta escala tendrán la opción de postular como directores o jefes de Gestión Pedagógica. Desde la quinta escala, podrán concursar para dirigir una unidad de gestión educativa local. Muy bien el Minedu.