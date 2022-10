Con motivo de las insulsas elecciones regionales y municipales ganadas masivamente por caudillos ocasionales e “independientes” busqué los comentarios de politicólogos que años atrás opinaron sobre los resultados electorales peruanos. Encontré una magistral disertación de Julio Cotler (q.e.p.d.) sobre “Estado y Democracia” ante el JNE el 27 11 2014.

Allí dijo: “Hoy en día América Latina enfrenta una época tormentosa para la que no cuenta con cartas de navegación adecuadas a la época sino con cartas de navegación obsoletas que muchas veces usamos desaprensivamente como si estuviéramos ante un mar calmo... Mientras reconocemos los contornos de la nueva época no queda sino aprender a navegar contra el viento a sabiendas que corremos múltiples riesgos por lo que no queda sino explorar el espacio que tenemos por delante una y otra vez hasta tener una visión despejada del horizonte”.

Julio Cotler nos relataba lo que viene pasando en el Perú que desde 1968. Esta frustración con la democracia, la economía del mercado y la legalidad constitucional que llevan a buscar al outsider salvador cuya evolución autoritaria, antidemocrática y corrupta es aplaudida con esta ambivalencia que perpetúa la disconformidad: lo elijo a sabiendas que me va a engañar, y luego doy rienda suelta a mi rencor opositor... hasta la nueva elección en el que repito el modelo pero llevando el péndulo hacia el otro extremo del espectro político.

Parece ser que los jóvenes y familias que deciden emigrar del Perú intuyen que no alcanza el voluntarismo optimista para negar una realidad que se presenta azarosa.