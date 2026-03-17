El presidente de Chile, José Antonio Kast, estuvo ayer en Arica supervisando la puesta en marchan del plan “Escudo Fronterizo”, una serie de medidas ofrecidas en su campaña electoral que incluyen la construcción de un muro y la habilitación de zanjas, a fin de impedir el ingreso de inmigrantes ilegales a su país.

El gobierno del sur puede tomar las medidas que crea necesarias para el bienestar de sus ciudadanos agobiados por la criminalidad incrementada por extranjeros indocumentados. Sin embargo, sería bueno saber qué están haciendo las autoridades de Lima para evitar que esas medidas nos afecten.

Qué pasará cuando los ilegales, en su mayoría venezolanos, no puedan ingresar a Chile debido al “Escudro Fronterizo”. ¿Se quedarán en el Perú, especialmente en Tacna? ¿Se ha previsto eso? Sería bueno saber qué coordinaciones hay con los vecinos del sur, si es que existen, para que esta situación nos nos explote a nosotros en le cara.

En meses anteriores, cuando los extranjeros ilegales no han podido entrar a Chile o han sido expulsados, han tratado de entrar al Perú sin pasar por el puesto fronterizo respectivo, sino por pasos ilegales. ¿Hay vigilancia militar y policial en la zona? La inmigración es bienvenida, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos que manda la ley peruana.