El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamará hoy los resultados oficiales de la primera vuelta y para Renovación Popular, ese cierre debería ser también el momento de voltear la página y mirar hacia adelante.

El excandidato Rafael López Aliaga tiene una oportunidad de oro si decide dejar atrás sus aspiraciones presidenciales y usar, en el bien del Perú, la fuerza política que su partido representará en el Senado y la Cámara de Diputados.

Perdió la presidencia, sí. Pero fue electo senador y eso no es poca cosa. El lamento por no haber pasado al balotaje es comprensible. El trabajo de los órganos electorales ha sido lamentable, pero llorar sobre la leche derramada políticamente es estéril. Además, debe sumar fuerzas con miras a la segunda vuelta, para cerrar el paso a Roberto Sánchez y el salto al vacío que propone la izquierda.

Una vez instalado el Congreso, si bien Renovación Popular no será la primera minoría, tendrá bajo su cargo un bloque de ocho senadores y 16 diputados, una bancada nada despreciable si consideramos que la conformación del próximo Parlamento estará claramente marcada por los extremos políticos y será necesario lograr consenso para que las izquierdas y derechas logren sacar adelante leyes y reformas.

López Aliaga debe ser mejor político que candidato si quiere que de ahora en adelante su rol sea útil al país, y quizá sirva para perfilar una futura postulación presidencial.