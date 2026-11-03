El dengue y la leptospirosis se han sumado a las alertas sanitarias asociadas al fenómeno de El Niño. Cabe preguntarnos: ¿cómo están los más vulnerables? Hoy comparto una experiencia cercana, que revela otra emergencia desatendida.

Me sucede a mí. El Programa de Atención Domiciliaria (PADOMI) de EsSalud está dejando completamente solos a adultos mayores que, después de décadas de aportes, necesitan atención permanente. Cuando una persona está postrada en cama, recibir atención y medicamentos no puede depender de la suerte ni de la capacidad económica de sus familiares.

Soy testigo de lo que ocurre: de una receta con nueve medicamentos, EsSalud entrega solo dos: ácido fólico y sal ferrosa elemental. Para los otros siete, las respuestas son «no hay» o «no sabemos cuándo llegarán». Comprar eso puede costar más de 500 soles. La enfermedad suma un gasto que muchas familias no pueden asumir, pese a que sus seres queridos aportaron al seguro social.

He visto cómo pacientes que solicitan la visita de un especialista esperan semanas, sin recibir atención. No es una anécdota: es una falla que expone a los pacientes y traslada a sus hogares responsabilidades que corresponden al sistema de salud. La falta de medicinas y las visitas que no se concretan muestran el desamparo que enfrentan los adultos mayores.

EsSalud debe responder. No basta con inscribirlos en un programa: el PADOMI tiene que garantizar atención oportuna, seguimiento médico y acceso a los tratamientos. La indiferencia administrativa también afecta la salud.

Ojalá la señora presidenta lea estas líneas. Recuerdo que, durante la campaña electoral de 2020, muchos adultos mayores acudieron a votar por usted. Merecen que el Estado esté a la altura de ese compromiso. Escucharlos y corregir esta situación es una obligación, no un gesto de buena voluntad.