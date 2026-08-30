El pasado 25 de agosto, a los 80 años, falleció Dolly Parton, tras una breve batalla contra el cáncer que supo mantener en total discreción. La noticia provocó una verdadera conmoción en Estados Unidos, donde era considerada un símbolo nacional, pero también en el mundo entero su partida generó reacciones de pesar y mucha tristeza. ¿Pero cuáles fueron las razones por las que una cantante se convirtió en un mito aún estando viva? Dolly Parton representó para sus paisanos, el símbolo de una mujer que nació en la más absoluta pobreza y que logró forjar un imperio gracias a su talento como cantante y compositora.

La cuarta de doce hermanos, que vivió toda su infancia en una cabaña de madera de dos habitaciones, proyectó para los estadounidenses ese ejemplo de constancia, trabajo y éxito que millones sueñan y buscan toda su vida. La artista, también echó por tierra esa imagen de rubia bonita y tonta, que ha estigmatizado a muchas mujeres en el mundo, su pericia para manejarse en un género musical como el country, liderado por hombres, reafirmó que las apariencias engañan y que ella fue inteligente, hábil y de tonta, ni un pelo.

Como cantautora, fue muy cuidadosa a la hora de proteger sus catálogo y de estar pendiente de sus derechos de autor, que junto a los ingresos por sus conciertos, lograron para ella esa fortuna que supo invertir en bienes raíces, pero que al mismo tiempo usó para fines benéficos. En homenaje a su padre, quien fue analfabeto, fundó Imagination Library, que a través de la distribución de libros a niños de uno a cinco años logró donar más de 300 millones de ejemplares. En plena pandemia del COVID-19 donó un millón de dólares para los estudios y desarrolló de una vacuna para combatir el virus, otra muestra de sus espíritu noble y desprendido.

Dolly Parton en Estados Unidos, donde la polarización por la política, es pan de cada día, apelando a esa empatía natural con la gente más sencilla y con los poderosos, logró caer bien en todos los sectores de la sociedad, lo que explica el impacto que tuvo su muerte en su país. “El éxito no se mide por la cantidad de dinero que tienes, sino por la cantidad de felicidad que experimentas”, dijo en una entrevista la cantante y compositora, cuyo ejemplo de vida seguirá vigente e intacto y no solo entre sus seguidores.