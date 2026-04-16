En medio de justificados cuestionamientos al proceso electoral del domingo –y lunes–, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) viene dando de a pocos los resultados de la votación, en los que ha asomado Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú (JPP), con posibilidades de pasar a segunda vuelta, esto en reñida competencia con Rafael López Aliaga (Renovación Popular), quien exige la anulación de los comicios que dejaron a miles sin poder sufragar.

Pero más allá de eso, lamentable que un triste personaje como Sánchez, quien reivindica e imita a Pedro Castillo, de quien fue su fiel ministro, tenga un rol protagónico en esta elección con la que supuestamente el Perú debía corregir de plano el grave error que hace cinco años significó poner en Palacio de Gobierno a un representante de la izquierda jurásica que terminó siendo un golpista, un ladrón y un redomado inepto, además de muy próximo a terroristas reciclados.

Hoy aparece Sánchez, que en las primeras imágenes postelecciones se muestra al lado del asesino de cuatro policías Antauro Humala, quien dice que posiblemente asuma alguna función en caso su socio sea elegido; de Iber Maraví, quien en los años 80 fue sindicado en atestados policiales como responsable de atentados senderistas en Ayacucho; y de Anahí Durand, una izquierdista radical que fue ministra del ahora recluso del penal Barbadillo, y años atrás firmó un “pronunciamiento” a favor de Víctor Polay.

La mayoría de votantes de Sánchez viene del ámbito rural. Eso ha quedado claro en el avance del escrutinio, tan claro como que estos compatriotas están volviendo a ser engañados por quienes han estado en el gobierno y fueron un rotundo fracaso. ¿Qué hizo Castillo por ellos? ¿Les dio un mejor sistema de salud o educación? ¿Sus hijos tuvieron más posibilidades de contar con un trabajo?, ¿se alimentaron bien? Sánchez y compañía no traen nada, solo una propuesta que es un camino seguro a seguir en la pobreza generalizada.

Los sombreros en la cabeza, los puños en alto, los discursos basados en el resentimiento, los floros baratos que dejaron de tener vigencia en el mundo hace 40 años y las amenazas de sacar a Julio Velarde del Banco Central de Reserva (BCR), no sirven para acabar con la pobreza de este país. Eso se logra con trabajo serio y honesto y el fomento de la inversión basada en la confianza, algo que jamás harán estos comunistas que además quieren ver libre a su ídolo Castillo a través de un indulto.