Hay personas cuyos conocimientos se admiran y otras cuya manera de compartirlos deja huella. Xavier Marcet, consultor y escritor español, pertenece, sin duda, a esa segunda categoría.

Tuve el honor de conocerlo recientemente en Lima y ese encuentro confirmó una admiración que ya había nacido de la lectura de sus reflexiones. Su conversación, como su escritura, tiene esa rara capacidad de combinar profundidad y sencillez; de plantear preguntas complejas sin necesidad de respuestas complicadas.

Admiro profundamente su pluma. No solo por la claridad con la que transforma conceptos de gestión, liderazgo e innovación en ideas cercanas, sino por la humanidad que atraviesa cada una de sus reflexiones. En sus textos no encuentro únicamente respuestas sobre cómo gestionar mejor una empresa; encuentro preguntas sobre qué tipo de organizaciones queremos construir y, sobre todo, qué tipo de personas queremos ser mientras las construimos.

Y quizá allí reside una de sus mayores virtudes: su conocimiento está puesto al servicio de las personas. Marcet entiende la empresa desde una mirada profundamente humanista. Nos recuerda que detrás de cada estrategia hay personas; detrás de cada transformación existen miedos, sueños y esperanzas; y detrás de cada resultado hay decisiones que también hablan de nuestros valores.

Hay algo especialmente valioso en quienes, después de más de medio siglo de vida, conservan la generosidad de compartir lo aprendido con las nuevas generaciones. Xavier lo hace sin dogmas y sin recetas. Comparte experiencia, pero deja espacio para que cada uno encuentre su propio camino. Sus lecciones no buscan cerrar conversaciones, sino abrirlas.

En tiempos de respuestas rápidas y fórmulas instantáneas para problemas complejos, su voz invita a detenerse, pensar y mirar más allá del resultado inmediato. Nos recuerda que una empresa puede ser eficiente y, al mismo tiempo, humana; que innovar también implica cuidar; y que liderar es, en buena medida, ayudar a otros a crecer.

Me quedo con la admiración por el escritor, por el pensador y, especialmente, por el ser humano que hay detrás de esa pluma.

Quizá uno de los mayores legados que podemos dejar no sea solamente aquello que hicimos, sino aquello que conseguimos despertar en los demás.

Y Xavier Marcet, con su experiencia, su generosidad y su mirada humanista, nos ayuda a recordar algo esencial: las empresas son, antes que nada, comunidades de personas. Y construir mejores empresas es también una manera de construir una sociedad mejor.