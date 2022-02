Si hubiera temblores, apagones, guerras, etc., la radio sería lo único que nos acompañaría en esas circunstancias difíciles evitando que nos sintamos solos. Su poder es efectivo ciento por ciento. No existe emisora pequeña. Creerlo así es un completo error. Las muchas ocasiones que viajé por el país para difundir los argumentos del Perú en la controversia jurídica de delimitación marítima contra Chile o promoviendo la adhesión del Perú a la Convención del Mar, ir a una radio local era sencillamente necesario e indispensable. Hallándome en Tacna con el general Roberto Chiabra -exponíamos juntos las veces que podíamos-, recibí la llamada de Abelardo Domínguez, productor de RPP. Era un viernes de diciembre de 2012 y me invitaba a participar en el programa “Enfoque de los Sábados” del día siguiente. Le tuve que decir que no podía pues aunque retornaba a Lima la misma noche del viernes debía volar en la madrugada para otra conferencia en Trujillo. Pude cambiarla para la tarde y raudamente llamé otra vez al buen Abelardo, temiendo que me diga que había contactado a otro panelista, me confirmó entre los participantes. Apenas terminado el programa Abelardo me comprometió para escuchar con el gran Raúl Vargas el inicio de la etapa de los alegatos del juicio el lunes entrante, y pasé las casi 3 horas de las exposiciones en La Haya, en el set radial y televisivo. Aunque participaba esporádicamente en otras emisoras y televisoras -20 años atrás había ido a RPP como profesor asesor de los alumnos del Colegio San Vicente de Paúl de Surquillo que fueron campeones del concurso escolar “Los que más saben” a nivel nacional-, la radio lo cambió todo para mí. Está en nuestra psique de modo relevante y fortalece nuestro desarrollo cognitivo. Nos atrapa y jamás pasará de moda. No viví durante el boom de las radionovelas en el país, pero fui transportado hasta esas épocas escuchando “Mi novela favorita” presentada por Mario Vargas Llosa. Veo poca tele pero escucho radio todo el tiempo. La radio, que apareció a fines del siglo XIX, se ha ganado su lugar en la sociedad internacional, y por eso, la Asamblea General de la ONU y la UNESCO han proclamado cada 13 de febrero, como hoy, “Día Mundial de la Radio”. Mi homenaje y mis felicitaciones a todos los profesionales del Perú y el extranjero que le dan vida.