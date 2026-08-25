La región Tumbes suele ser de las más afectadas cuando se presenta un fenómeno El Niño como el que se anuncia, por lo que es de esperarse que las autoridades nacionales y locales estén tomando las medidas del caso a fin de evitar situaciones dramáticas como las vividas en años nefastos como 1983 y 1998.

El inmenso río Tumbes, el único navegable de nuestra costa, suele desbordarse y generar graves problemas en distritos como Corrales y Pampas de Hospital, así como incrementar su caudal hasta poner en riesgo las estructuras del puente que es la única vía de acceso desde el sur a la capital de la región.

Uno de los barrios más castigados del centro de Tumbes es San José, que está en una zona baja, por lo que ante cada lluvia o salida del río, siempre es uno de los más afectados. Son cientos de familias las que suelen terminar con el agua dentro de sus casas, tal como hemos visto hace poco en Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

En las ediciones de Correo del norte del país solemos reportar este tipo de incidencias en Tumbes cada vez que se presenta El Niño u otra anomalía climática, por lo que conocemos muy bien el drama de los habitantes de esta región y sus tres provincias. Su gente debería ser la prioridad de las autoridades.