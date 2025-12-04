El 9 de termidor, día de la caída de Robespierre, uno de sus adversarios políticos le gritó dramáticamente: “Robespierre, la sangre de Danton te ahoga”. En el instante de su fin, sus enemigos le recordaron al “incorruptible” que sus manos estaban manchadas con la sangre de los revolucionarios que ya estaban hartos de su régimen de Terror. En efecto, la mayoría de la Convención decidió unirse en contra de la facción jacobina liderada por Robespierre porque su tiranía era intolerable. Miles fueron asesinados por los revolucionarios jacobinos que no soportaban ningún tipo de oposición, ninguna contradicción externa o interna, y que hicieron de la masacre en nombre de la libertad y la decencia, la bandera de toda su acción política. Muchos crímenes se cometieron en nombre de la revolución, de la República y de la democracia. Muchos padecieron bajo una dictadura de lobos que se disfrazaron de corderos.

Igual que en el Perú. En nombre de la lucha contra la corrupción, supuestamente en defensa de la democracia un grupo pequeño pero bien organizado que ahora mira de costado aplastó el estado de derecho, violó la Constitución y avaló la persecución política disfrazada de cruzada contra los corruptos. Decían que eran puros, decían que eran íntegros. Al demonio le encantan los disfraces, pero el que más le place es el disfraz de la virtud. La supuesta reserva moral de la nación, poco a poco, es descubierta por los hechos, es desnudada en toda su podredumbre. Eso es lo que ha pasado con el fiscal que persiguió a Alan García.

Una especia de maldición bíblica persiguió a los asesinos de Danton. Cayeron uno a uno, ajusticiados por una especie de fuerza suprema, como César cuando fue apuñalado a los pies de la estatua de Pompeyo. La justicia tarda, pero llega. Y tarda un poco más tratándose del Perú.