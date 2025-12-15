Hace unos días, un grupo de efectivos policiales fueron intervenidos en la sede de la propia Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional (Dirincri), acusados de cobrar 15 mil soles a un detenido para dejarlo en libertad, lo cual es una muestra más de la severa crisis moral y disciplinaria que atraviesa una institución que debería ser puntal en la lucha contra la corrupción y la criminalidad.

A pocos meses de las elecciones generales, sería bueno conocer las propuestas de los candidatos, a fin de saber qué van a hacer con dicha institución que tiene elementos valiosísimos, pero también de los otros, los que deberían ser detectados y echados por la puerta falsa.

Si nos van a venir a ofrecer el fin de la delincuencia, entendemos que algún plan deben tener para sacar a la PNP de donde está.

Casi a diario los medios y la propia PNP reportan el mal accionar de agentes de una institución donde los filtros en sus centros de formación y las labores de inteligencia interna han fallado hace mucho tiempo.

Ya sabemos que las cosas deben cambiar, pero quienes aspiran a llegar a Palacio de Gobierno y también al Congreso, muchos de los cuales hoy parecen expertos en lucha contra la inseguridad ciudadana, deberían decirnos qué nos proponen para evitar más asesinatos, extorsiones, robos y secuestros. No más palabras al viento, necesitamos ideas aterrizadas y viables.