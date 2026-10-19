Si hay una gran muestra de lo politizado e ineficiente que es el trabajo del Ministerio Público y el Poder Judicial, esa es sin duda el proceso de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien a diferencia de otros investigados por corrupción a los que se persigió y destruyó la vida por casos inventados, ella ve pasar los años sin que nada le pase, pese a que ella misma, en 2019, admitió que había sido sobornada esos maleantes brasileños que manejaban constructoras que eran proveedoras de la Municipalidad de Lima.

Como bien ha recordado ayer El Comercio a través de un informe, van a pasar diez años desde el inicio del caso, y hasta el momento no hay ni asomo de sentencia contra esta señora que según lo último que se supo, no la pasaba nada mal en su casa de playa al sur de la capital, en espera de un proceso que es manejado con guantes de seda por fiscales y a paso de tortuga por el Poder Judicial, que frente a otros fueron implacables hasta los abusos y excesos que luego tuvieron que ser corregidos en instancias superiores.

Pero no solo eso. Cómo dejar de lado que en este caso hay un muerto, José Miguel Castro, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de su casa de Miraflores con un inmenso corte en el cuello que a más de uno ha hecho pensar que se trató de un asesinato y no de un suicidio. ¿El caso ha sido esclarecido? No, pero parece que a muy pocos les interesa llegar al fondo del fallecimiento de quien sabía toda la trama de corrupción de la banda encabezada por Villarán, pues fue uno de sus funcionarios y operadores de máxima confianza.

Estoy seguro que si Villarán y todos los implicados en este nauseabundo caso de cobro de coimas para campaña no fueran de izquierda ni “progres”, hace tiempo todos estuvieran en un penal con eternas prisiones preventivas, con sus bienes incautados, y con fiscales y policías allanando sus propiedades con venia judicial, aunque el caso no exista y sepan que más tarde se caerá. ¿Se imaginan si un testigo clave para hundir al fujimorismo hubiera aparecido muerto con un inmenso corte en el cuello?

Dudo que la señora Villarán vuelva a la cárcel, donde solo estuvo por unos meses antes de la pandemia de COVID-19, pues por su edad avanzada es casi imposible que cumpla con su pena –si es que algún día la condenan– en el lugar que merece por todo el daño causado a la ciudad. Mientras el tiempo pasa, ella seguirá asistiendo a las dilatadas audiencias de su juicio oral desde la playa, tranquila, viendo cómo sus escuderos y los que guardan silencio exhiben una doble moral escandalosa.