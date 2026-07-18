No existe un partido más extraño que el del tercer puesto. No porque sea irrelevante, sino porque es el único del Mundial al que ambos equipos llegan sabiendo que el sueño ya terminó.

La final enfrenta a dos selecciones convencidas de que todavía pueden cambiar su historia. El tercer puesto obliga a dos gigantes a convivir con una certeza mucho menos amable: ya fracasaron.

Francia e Inglaterra fueron señaladas durante semanas como candidatas al título. Muchos imaginaron ese cruce como la final más lógica del torneo. El destino, siempre menos complaciente, las convirtió en protagonistas del partido que nadie soñó disputar.

No es un encuentro menor. Es un ejercicio de dignidad. Hay que volver a salir a la cancha cuando el golpe todavía duele, encontrar motivación donde solo queda decepción y competir mientras la cabeza sigue repasando el disparo errado, la atajada que faltó o el gol que nunca llegó.

Quizá por eso el tercer puesto suele regalar buenos partidos. Liberados de la presión del título, los futbolistas vuelven a parecerse a sí mismos. Pero debajo de ese fútbol más suelto permanece una verdad imposible de esconder: nadie juega para ser tercero. Se juega para no irse cuarto.

El campeón levanta la copa. El subcampeón encuentra consuelo en la final alcanzada. El tercero fabrica un relato para suavizar la caída. El cuarto, en cambio, carga con el silencio.

Hay derrotas que terminan con el pitazo final. Otras obligan a volver a ponerse la camiseta cuarenta y ocho horas después. Esa, quizá, sea la forma más lúcida del fracaso.