Si la teoría del péndulo se aplica, este 2026 deberíamos tener a dos candidatos de derecha en la segunda vuelta.

La teoría tuvo un primer antecedente en lo sucedido en 2016 cuando el izquierdismo de Ollanta Humala dejó a PPK y a Keiko Fujimori en una fase final de campaña que desnudó ambiciones y dejó heridas profundas en las relaciones del Gobierno y el Congreso, y que trajo como consecuencia el funesto ascenso al poder del lagarto Martín Vizcarra.

Si la teoría del péndulo funciona, se espera que Rafael López Aliaga y, otra vez, Keiko Fujimori se ubiquen en la instancia final. O Carlos Álvarez, si crece, aunque su techo parece consistente.

Algunas consideraciones son útiles para pensar que la posibilidad es alta. Como en 2016, salimos de un régimen de izquierda que ha dejado un país peor del que encontró. Sería una necedad que cualquier especimen parecido a Pedro Castillo, sin duda el peor gobernante de todos los tiempos, albergue algún tipo de opción.

A la teoría del péndulo hay que añadirle los efectos reactivos que puede tener la presencia de José María Balcázar. La percepción pública es que el radicalismo de izquierda nos gobierna, como desde julio de 2021, y su paso por el poder solo ha dejado un país que coquetea con la anarquía, convive con la corrupción y está sometido al crimen.

El contexto internacional también es proclive a la teoría. José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia) o la propia reelección de Gustavo Noboa (Ecuador) muestran una tendencia regional en ese sentido.

Ojalá se cumpla la teoría. Después de la hecatombe del 2021, el país se merece un respiro.