Imagino que en los días previos a su toma de mando luego de tres derrotas electorales, y con tanto trabajo por delante en un país tomado por la criminalidad y frente a un fenómeno El Niño que se viene con fuerza, a la presidenta electa Keiko Fujimori le debe dar mucha risa que el expulsado fiscal provincial José Domingo Pérez, siguiendo con su costumbre de hacer el ridículo cada vez que tiene un micrófono por delante, esté tratando de llamar su atención al afirmar que en el nuevo gobierno su vida correrá peligro.

Este personaje que en su momento fue endiosado, idolatrado y elevado casi a la condición de paladín de la justicia y la lucha contra la corrupción, ha terminado convertido en un meme al que no se le debe hacer mayor caso, especialmente de parte de quienes van a ejercer el poder en el Perú. No debería haber tiempo ni energía para tan poco. El país los necesita para hacer frente a los grandes retos que hay por delante, no para dedicarse al histriónico exfiscal.

Sin embargo, lo que sí es serio y no llama a la risa como el figuretismo y la victimización de Pérez, es el hecho de que este caballero, hasta antes de ser botado por la puerta falsa del Ministerio Público, haya sido un magistrado en ejercicio y con plenos poderes para decidir sobre el patrimonio, la libertad, la tranquilidad y la vida personal y familiar de ciudadanos peruanos, muchos de los cuales fueron acosados por este operador político de la izquierda más radical y antidemocrática.

El que Pérez haya sido fiscal por tantos años es una muestra de la decadencia de un Ministerio Público que debe ser reformado de pies a cabeza, comenzando por la Junta de Fiscales Supremos. Increíble que en estos años nadie en la institución haya reaccionado ante la ineptitud y parcialización del entonces magistrado, quien a las pocas semanas de ser echado se convirtió en abogado del golpista Pedro Castillo, al que considera “preso político” y más tarde en operador de la candidatura del comunista Roberto Sánchez.

Mal harían en el nuevo gobierno en buscar la revancha contra Pérez por la evidente persecución política que ejerció contra la hoy mandataria electa. Deberían dejarlo ahí nomás, sin tomarlo muy en serio, que solito irá desapareciendo en medio del gran desprestigio que se ha ido ganando incluso en un sector de la izquierda, que lo considera como responsable de la derrota de Sánchez por su alucinada amenaza de juicio a Jorge Nieto por decir la verdad: que en Perú Libre hay gente cercana a bandas terroristas.