Nuestro país está expuesto a fenómenos naturales por lo que la atención a la población en vulnerabilidad y las medidas para mitigar el impacto en el aparato productivo resulta una tarea urgente. Lamentablemente poco o nada se ha hecho en los últimos años en prevención y preparación para estos desastres naturales.

Esta es una tarea de todos. Se requiere un Estado ágil y eficiente para la articulación de las capacidades del sector público, el sector privado y la sociedad civil. Esta es una tarea compartida.

Hoy frente al fenómeno El Niño (FEN) esta articulación es más necesaria que nunca para velar por la vida de las personas. Pero también para proteger viviendas, infraestructura y mitigar el impacto en el empleo, ingresos familiares y seguridad alimentaria.

Hoy vemos por fin, un Gobierno que con liderazgo convoca a todos los sectores para prepararnos para el FEN.

Desde el sector pesquero conocemos lo que significan enfrentar estas situaciones adversas. Terminamos una temporada de pesca industrial muy difícil, avanzando solo un 25% de la cuota. El impacto ha sido muy fuerte y sus consecuencias alcanzan no solo a las empresas, sino a los miles de trabajadores (tripulantes, de planta, proveedores y negocios portuarios) de la cadena productiva.

Pero nos mantenemos firmes en nuestro compromiso con el país. Por ello, atendiendo el llamado del Gobierno y a través de nuestro programa Armada de Hierro estuvimos hace unos días en Villa El Salvador para contribuir con la alimentación de las familias afectadas.

El Niño representa un enorme desafío para nuestra industria, pero también nos exige sumar esfuerzos para apoyar a quienes más lo necesita. Estamos listos, como todo el sector privado, para acompañar al Gobierno como un aliado para enfrentar lo que viene. Hoy más que nunca necesitamos trabajar unidos y actuar juntos.