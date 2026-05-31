De acuerdo con los resultados de los Censos Nacionales 2025, dados a conocer el pasado viernes 29 de mayo por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el Perú hay 34,157,732 habitantes y, de esta cifra, la población mayor de 60 años pasó del 11.7% en 2017 a 14.8 % en 2025.

Esto es un llamado de alerta porque de sobra es conocido que en el país son muy pocos los adultos mayores que reciben pensión y la gran mayoría de aquellos que sí lo hacen deben realizar otras labores para poder subsistir porque esta no les alcanza para cubrir todas sus necesidades básicas.

Pero eso no es todo. En 2025, la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) reveló que uno de cada cuatro peruanos se encuentra en pobreza monetaria y en 2024, la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) informó 43.7% de los menores de tres años tiene anemia y la desnutrición crónica infantil creció de 11.5% a 12.1%.

Esto significa que el Perú no solo está envejeciendo sino que las generaciones que deberían reemplazar a las viejas parten con una grave desventaja.

La política primordial del próximo gobierno, sin importar quién resulte elegido, debería fijarse en estos sectores que son vitales para el desarrollo del país.