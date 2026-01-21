Lima, fundada el 18 de enero de 1535, con casi medio milenio, fue sede del poder español en Sudamérica durante la Colonia y continúa centralizando el poder económico y financiero del país.

Las ciudades capitales en el mundo suelen ubicarse cerca de las vías de comunicación. Lima es un punto céntrico de comunicaciones para toda América Latina y con Asia, de crecimiento dinámico, en particular.

Lima y Callao son una sola ciudad con 11.4 millones de habitantes, un tercio de los 34.8 millones que tiene el Perú. Además de concentrar la población, concentra alrededor del 43% del PBI, servicios, instituciones y banca, pero, sobre todo, una gran desigualdad y pobreza. De cada 10 personas, tres son pobres.

Con 491 años, enfrenta problemas de inseguridad, avance de criminalidad, extorsión y sicariato, ausencia de planificación, caos vehicular y déficit de transporte público eficiente y seguro.

A Lima llegan migrantes de todas las provincias, crece sostenida y desordenadamente, síntesis de la peruanidad en construcción. Así como el Estado relega a las regiones, también relega a los habitantes de sus zonas periféricas, sin servicios ni verdaderas oportunidades ni ejercicio real de sus derechos.

Una propuesta real de cambio necesita descentralizar el país, requiere planeamiento estratégico, urbano, rural, territorial, económico y medio ambiental. Las regiones poseen recursos riquísimos que debemos ponerlal servicio ciudadano y no para unos pocos que se enriquecen sin generar trabajo digno.

Lograrlo requiere la movilización ciudadana organizándose en cada barrio, provincia y región. Así construiremos una Lima y un Perú mejor para todos.