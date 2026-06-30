Qué tan grande será el grado de orfandad en que se ha quedado el derrotado Roberto Sánchez, que hasta el asesino de policías y apestado político Antauro Humala le ha dado las espaldas al igual que los oportunistas de la izquierda limeña que se subieron al carro de su candidatura creyendo que su rival sería vencida como en las tres elecciones anteriores, quizá con la esperanza del ansiado puesto público, algo que se vio tras la elección de Pedro Castillo en 2021.

Pero aparte de estos personajes, también ha dejado solo al candidato de Juntos por el Perú la propia gente de a pie que el sábado último y el fin de semana anterior apenas se dieron un tiempo de acompañarlo en sus marchas y en sus absurdas denuncias de fraude electoral. Dio pena tanto en Lima como en provincias, en que las movilizaciones fueron un fracaso. Se vio más ruido y pancartas, que ciudadanos detrás de su “líder”. Ni en Arequipa, Puno y Cajamarca hubo el apoyo que esperaban.

Cómo será de triste el final de Sánchez, que uno de los pocos que se mantiene a su lado es el exfiscal José Domingo Pérez, quizá uno de los más grandes responsables de la derrota de la izquierda del 7 de junio último, tras el ya célebre video de su absurda amenaza al excandidato presidencial Jorge Nieto, por tener el valor de decirle senderistas a los senderistas, y expresar con libertad que no votaría por ninguna de las opciones que compitieron en el balotaje.

También se ha visto cerca a Sánchez a algunos senadores y diputados electos que habrá que ver cuánto tiempo van a durar como bancadas cohesionadas en ambas cámaras. Recordemos que Juntos por el Perú es una mezcla de diferentes tendencias e intereses. Al no contar con un líder, eso va a terminar en varios grupos con denominaciones rimbombantes y demagógicas, pero que al final serán solo eso: puro nombre, defensa de intereses subalternos y oposición por oposición. Así es la izquierda.

Con todo este panorama tan desolador, a Sánchez no le queda otra que hacer lo que debió hacer desde el día uno: reconocer democráticamente que perdió con limpieza en las urnas y, al menos para la foto, ofrecer su apoyo al nuevo gobierno, cosa que haría todo peruano de bien, aunque claro, es un hecho que nadie lo va a necesitar en vista de sus propuestas destructoras, trasnochadas e ilegales, y de la calidad profesional de la poca gente que le queda alrededor.