Alfonso López-Chau está descalificado para ser presidente del Perú. Su pase a una segunda vuelta debe ser evitada por los electores ante los fuertes indicios de que estamos en realidad ante un personaje inescrupuloso, mendaz y peligroso.
Tras varias horas en diversos post de “X”, el candidato de Ahora Nación no responde a la última documentada versión de que fue un asaltante de bancos. La nota que el 4 de marzo de 1970 publicó el diario La Prensa, sindica a una “banda de comunistas” como los autores de un asalto que en esa época se produjo contra el banco Wiese. Allí se señala que la organización criminal que perpetró el robo la integraban, además de Juan Cristóbal Suárez Moncada, “camarada Jhon” y otros tres sujetos, el ahora candidato Alfonso López-Chau Nava.
Hace unas semanas, se había difundido que López-Chau había purgado prisión en el penal de Lurigancho. En esa oportunidad, centró su defensa en que la reclusión tenía como causa una supuesta protesta pública contra la dictadura de Juan Velasco Alvarado. ¿Fue por eso o porque en realidad fue un forajido asaltante de bancos?
López-Chau ya ha cometido escandalosos estropicios en su paso por la UNI y la Fiscalía tiene sólidos indicios en su contra. Habría usado recursos de la universidad para su campaña y contratado allí a gente de su partido, pero el asalto al banco Wiese es ya una imputación de otra dimensión.
En este caso, no hay informe del Bank of America –ni revista arrodillada– que pueda salvarlo. Parece que en el pasado de López-Chau hay más de prontuario que de CV y que entre los 35 candidatos hay alguien más parecido a Erik Moreno, “El Monstruo”, o Jhon Cruz Arce, “Jhon Pulpo”, que a un circunspecto exrector de la UNI.