En el debate público sobre los derechos humanos conviene recordar siete premisas fundamentales:

1. El marco obligatorio: son una obligación jurídica y moral ineludible. Los derechos humanos no son una herramienta opcional ni un catálogo de buenas intenciones sujeto a la voluntad del gobierno de turno.

2. La fuente de legitimidad del poder: el Estado se valida por su diaria capacidad para defender a la persona. El poder público se legitima solo cuando se pone al servicio de las garantías fundamentales.

3. El deber de prevención: proteger también implica prevenir las afectaciones a los derechos fundamentales. Su garantía comienza cuando previene la violencia; la exclusión y la impunidad son el mayor desafío para su protección activa.

4. La implementación de políticas públicas: de nada servirá un código o declaración internacional que sea impecable si no se traduce en presupuesto, gestión, justicia fiscal y real presencia territorial.

5. La coherencia entre el reconocimiento formal y acción: la narrativa de los derechos se desgasta cuando no existe coherencia entre lo que se promulga y lo que se ejecuta.

6. La responsabilidad y lealtad institucional: la defensa de la institucionalidad y verdadera lealtad al Estado implica reconocer las fallas y asumir los compromisos de reparación y justicia.

7. Un parámetro internacional: los derechos humanos son el único marco ético universal capaz de regular el avance global con responsabilidad y proteger la dignidad humana.

La tarea de observar estos siete puntos es la ruta sostenible para fortalecer la democracia y asegurar una pacífica convivencia humana.