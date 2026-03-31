Según la encuesta de Datum difundida el domingo por Cuarto Poder, el candidato de la izquierda radical, Roberto Sánchez, tiene 10.5% de intención de voto en el ámbito rural del país, lo que deja en claro que la gente del campo, que suele ser la más pobre y con mayores necesidades, está siendo engañada por este personaje que es parte del actual Congreso

Sánchez reivindica a Pedro Castillo, quien en su gobierno no fue capaz ni de comprar úrea para el campo, y además lanzó su farsa llamada “segunda reforma agraria”, que en teoría la puso en marcha un 3 de octubre, fecha del golpe militar del general Juan Velasco en 1968. Todo fue un gran cuento. Al final, ¿qué beneficio tuvo el agro en tiempos del profesor? Ninguno.

Además, Sánchez es un congresista que afronta serios cuestionamientos. En su momento fue sindicado de “mochasueldos” y también de usar la plata de la caja chica del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), del que fue titular, para sus comilonas “de trabajo”.

Aparte, viene apadrinado por el asesino de Antauro Humala y acaba de ser acusado por Yehude Simon de traicionarlo para quedarse con el partido.

Toda una joya este señor que en su lista al Congreso incluso lleva a Iber Maraví, sindicado por la policía integrante de Sendero Luminoso y como autor de atentados dinamiteros en Ayacucho, y a la impresentable de Zaira Arias, entre otros.

¿Qué pueden aportar al país y al agro estos personajes? Absolutamente nada.