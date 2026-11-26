En los últimos años, los viajes presidenciales forman parte de cuestionamientos políticos desde la oposición y la opinión pública. Desde la Constitución y su estructura orgánica, recordemos que los jefes de Estado dirigen las relaciones internacionales y por eso deben, en ocasiones, poder salir del país, especialmente cuando se trata de encuentros multilaterales con otros líderes del mundo.

Sobre las relaciones bilaterales entre los Estados, la prudencia política determinará en cuáles el mandatario deberá estar presente, teniendo en cuenta que la reciprocidad es una regla diplomática a considerar: “si aceptas mi invitación, corresponde que yo acepte la tuya”.

Con base en lo anterior, las relaciones con Asia se han intensificado en las últimas décadas. Ser parte de las 21 economías de la APEC, la velocidad del comercio que produce el nuevo puerto de Chancay, la celebración del nuevo tratado comercial con Tailandia y el TLC pendiente con la India exigen la presencia del jefe de Estado, precisamente por personificar a la nación.

La firma de los TLC con Estados Unidos y China son dos ejemplos históricos, como también el exitoso y ejemplar acuerdo de paz con Ecuador firmado en Brasil. Desde el punto de vista constitucional y estratégico, las críticas a los viajes presidenciales no pueden reducirse al costo de los pasajes y viáticos. Quienes los cuestionan deben ponderar las circunstancias: no es cuánto cuesta hacerlo, sino lo que costará no hacerlo.