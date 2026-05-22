El lema de Juntos por el Perú parece ser “todo vale”, si de ganar algunos votos de trata. De otra manera no se entienden las contradicciones de esta agrupación de izquierda radical que en la primera vuelta ofrecía llevar la economía por la ruta del descalabro y ahora, para ganar el llamado “voto limeño”, está tratando a toda costa de maquillar su discurso, tal como lo hicieron semanas atrás en su intento de negar lo innegable: que el criminal de Antauro Humala es parte del entorno más próximo al candidato Roberto Sánchez.

Semanas atrás, Sánchez gritaba en calles y plazas que una de sus primeras medidas en caso de llegar a Palacio de Gobierno sería mandar a su casa al presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, pese a su brillante gestión. También ofrecía meter la mano en las reservas para repartir bonos o préstamos. Una aberración e ignorancia total. Más tarde, luego del 12 de abril, el candidato comenzó a decir que la cosa no era tan así, y que esperaba tomarse un café con el funcionario. ¿Total?

Ahora que han puesto al exministro castillista Pedro Francke como puntal en el equipo económico de Juntos por el Perú, este ha señalado que ve viable la continuidad en el BCR de Velarde, de quien ya antes había hablado pestes pese al éxito de su gestión que es reconocida en el mundo entero, y que ha permitido la fortaleza de nuestra moneda y la estabilidad. Se han dado cuenta que los radicalismos que llevan en el ADN y que no pueden ocultar, no atraen los votos que necesitan.

Habría que ser tonto o muy fanático como para creer en el “nuevo” discurso de Juntos por el Perú. Sánchez se pasea por todo el país junto a Humala, y hasta bailan sobre las tumbas de los policías asesinados en el “Andahuaylazo” con motivo de los 20 años de este suceso, y ahora un poco más y nos dice que no conoce al exrecluso. Lo mismo con la economía. Ofrecen tomar la ruta de Venezuela y Bolivia y luego, para la tribuna, le quieren poner alfombra roja a Velarde, y juran que lo quieren en el cargo.

Esta falta total de coherencia no es más que vil oportunismo electorero, afán por ganar votos a como dé lugar. Y finalmente, lamentable que Francke diga que si Humala entra en un eventual gobierno de Sánchez, él se va. ¿No sabe acaso que al asesino le han ofrecido ponerlo al frente de la lucha contra la inseguridad? No se puede esperar mucho de este personaje que se fue del gobierno de Castillo vinculándolo con actos de corrupción, y ahora es aliado de quien pretende indultarlo.