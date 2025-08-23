Cómo habrá sido de escandaloso el hecho de que en el actual Congreso lleno de aspirantes a la reelección hayan querido aumentar los sueldos de senadores y diputados a casi 42 mil soles en total, que han tenido que recular y afirmar que van a evaluar dicho planteamiento que es una burla a todos los peruanos, si juzgamos la calidad de legisladores que tenemos en este momento.

El presidente de la Comisión de Constitución, el fujimorista Arturo Alegría, ha tenido que salir a decir que la propuesta queda sin efecto, al menos por ahora, para ser sujeta a una mejora, lo que sin duda debe dejar encendidas las alarmas, pues conociendo a nuestros legisladores, son capaces de aprobarla entre gallos y media noche.

Si hiciéramos un análisis de las capacidades y rendimiento de los actuales congresistas, y todo lo homologáramos con los criterios que se exigen para pagar más de 10 mil dólares a un funcionario en una empresa privada, estoy seguro que no más de diez saldrían airosos. Es más, la gran mayoría de los parlamentarios de hoy no merecería ni estar sentados donde están.

Cuando surgió la idea de la bicameralidad, nos vendieron la idea de que no iba a costar más que el actual parlamento de una sola cámara. Ya vemos que todo era una farsa, y que están desesperados por aumentarse los sueldos en caso de cumplir su sueño de ser reelectos el próximo año.